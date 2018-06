Incêndio atinge galpão de adereços de escolas de samba

RIO - Bombeiros trabalham desde as 8h da manhã desta quarta-feira, 2, para apagar um incêndio num barracão que abrigava alegorias e adereços de escolas de samba, na Avenida Brasil, ao lado do Instituto de Traumatologia (INTO), na Pavuna, na zona norte. O fogo começou no início da manhã e se alastrou rapidamente.

Não há informações oficiais sobre as causas do fogo ou sobre feridos. O local guardava materiais das escolas Unidos da Ponte e Lins de Vasconcelos. Este é o terceiro incêndio registrado no Rio nas últimas 24 horas.

Na noite de terça-feira, dia 1, por volta das 23h, um apartamento também na Avenida Brasil, no bairro do Irajá, na zona norte, pegou fogo. Ninguém ficou ferido, mas os bombeiros informaram que evacuaram o prédio por precaução.

Na manhã de terça-feira, um centro de distribuição de medicamentos das Drogarias Pacheco, localizado na Rodovia Presidente Dutra, pegou fogo e ficou completamente destruído. Como era feriado, o depósito estava vazio e ninguém se feriu. Uma testemunha afirmou, em entrevista à TV Globo, que um balão pode ter provocado o incêndio.