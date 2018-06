Incêndio atinge Hospital Carlos Macieira, em São Luís (MA)

SÃO PAULO - Um incêndio de grandes proporções atingiu o Hospital Carlos Macieira na manhã desta segunda-feira, 13, em São Luís, no Maranhão. O fogo foi controlado pelo Corpo de Bombeiros após cerca de três horas, mas ainda era possível ver a fumaça no local. Uma vistoria será feita para verificar se há risco de desabamento no prédio, que tem 152 leitos. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde (SES), os pacientes não se feriram e todos estão sendo transferidos para hospitais da rede pública e particular da região. O número de pessoas removidas não foi informado.

A secretaria emitiu uma nota oficial informando que todas as ambulâncias da capital maranhense foram disponibilizadas para o socorro e que o secretário de saúde, Ricardo Murad, acompanha a vistoria no local. A causa do incêndio ainda não foi esclarecida. Veja o comunicado na íntegra:

"Ao lamentar o ocorrido e se solidarizar com os pacientes internados no Hospital Carlos Macieira, a Secretaria de Estado de Saúde informa que está tomando todas as providências para proteger as vidas e resguardar os internos.

Todos os pacientes da unidade de saúde estão sendo transferidos para hospitais das redes pública e particular de São Luís; e todas as ambulâncias disponíveis na capital foram colocadas à disposição do HCM.

A SES acionou o Corpo de Bombeiros para conter o incêndio, que afetou o primeiro andar da unidade de saúde. Neste momento, o secretário de Estado da Saúde, Ricardo Murad, realiza vistoria em todo o prédio. A SES pede aos funcionários do HCM, escalados para entrar às 13h, que se desloquem para o Hospital Geral."