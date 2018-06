Incêndio atinge loja e interdita avenida no centro de SP Um incêndio atingiu uma loja de automóveis na Avenida Rio Branco, 1.619, na região central da cidade, por volta das 10h30 desta terça-feira, 13. Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo atingiu principalmente o estoque de autopeças da loja. Dez equipes foram acionadas para conter as chamas. Ainda não havia informação sobre feridos. A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) interditou a Avenida Rio Branco, no sentido centro, na altura da loja. A opção para o motoristas era seguir pela Alameda Eduardo Prado e ruas Guaianazes e Ribeiro da Silva.