Incêndio atinge ponte de embarque do aeroporto de São Luís

Um incêndio atingiu a ponte de embarque de número 01 do Aeroporto Internacional Marechal Cunha Machado, em São Luís (MA). O acidente aconteceu por volta das 17h deste sábado, 26. Os bombeiros foram acionados e cessaram o fogo.

Em nota ao Estadão, a assessoria de imprensa da Infraero informou que "não havia aeronave acoplada no momento do incidente e não houve feridos". A ponte de embarque passará por perícia para apuração do motivo que provocou o incêndio.

Leia Também Incêndio destrói cerca de 40 ônibus em pátio na zona leste de São Paulo

O incêndio durou cerca de 40 minutos. O aeroporto teve as operações suspensas entre 17h e 17h08.

Por meio de uma rede social, o governador Flávio Dino (PCdoB) lamentou o ocorrido e colocou o Governo do Estado à disposição para ajudar na recuperação do aeroporto. "Lamento a ocorrência de incêndio no aeroporto de São Luís. Espero que o Governo Federal adote as providências de reparação cabíveis, já que é um equipamento federal".