Incêndio atinge prédio antigo no centro do Rio

Um incêndio atingiu na manhã deste sábado, 2, um antigo prédio localizado na esquina das ruas Buenos Aires e Uruguaiana, região central do Rio. Segundo informou o Corpo de Bombeiros, a equipe do quartel Central estava no local por volta das 09h20 e aguardava ainda o apoio das equipes do Caju e do Maracanã, que estavam a caminho. O incidente aconteceu próximo ao camelódromo da Uruguaiana, uma das regiões de comércio popular mais conhecidas na cidade. Ainda de acordo com o Corpo de Bombeiros, o prédio tem três andares e o fogo, que começou por volta das 7h30, se concentrava no último andar. No edifício funciona a loja Palácio das Ferramentas. Quando o incêndio começou, alguns funcionários já tinham chegado para trabalhar, mas conseguiram sair do prédio e os bombeiros não registravam nenhuma ocorrência de feridos até 10h30. Os cerca de 150 funcionários da loja acompanham o trabalho dos bombeiros do lado de fora do prédio, juntamente com dezenas de curiosos. Matéria ampliada às 10h30