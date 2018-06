Incêndio atinge prédio ao lado do Joelma no centro de São Paulo Um incêndio atinge o quarto andar de um edifício-garagem localizado na Rua Santo Antônio, 200, na região central de São Paulo, ao lado do Edifício Joelma, onde mais de 160 pessoas morreram num incêndio em fevereiro 1974. De acordo com informações iniciais do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), o fogo teria começado por volta das 16 horas em um veículo estacionado no local. Ainda não há informações sobre feridos. É grande a quantidade de fumaça preta que sai do local. Duas equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas.