Incêndio atinge prédio da Prefeitura de Niterói

RIO - Um incêndio atingiu três andares do prédio da Prefeitura de Niterói, na Região Metropolitana do Rio, na manhã desta quarta-feira, 1°.

Apenas guardas municipais estavam no interior do edifício, que tem 12 andares. Não houve feridos. As chamas já foram controladas pelos bombeiros, que precisaram utilizar uma escada magirus.

O fogo teria começado no quinto andar. Ainda não se sabe a causa do incêndio. O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves (PT), acompanhou o trabalho dos bombeiros. O gabinete dele fica no sexto andar do edifício. A Prefeitura ainda vai fazer um levantamento do prejuízo.