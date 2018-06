Incêndio atinge prédio da UFRJ e terceiro andar desaba

SÃO PAULO - De acordo com o Corpo de Bombeiros, o terceiro andar do Palácio Universitário da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) desabou após ser atingido por um incêndio nesta segunda-feira, 28.

Segundo os bombeiros, o fogo começou por volta das 14h30 e foi controlado por volta das 19h, restando somente alguns focos isolados. As equipes continuam no local e não há informações sobre feridos.

O Palácio Universitário abriga o Fórum de Ciência e Cultura e também instalações das faculdades de administração e ciência contábeis, economia, educação e comunicação. A assessoria da UFRJ afirmou que o prédio foi evacuado e não há vítimas.

O incêndio teria começado na capela do prédio, que passa por restauração. O prédio fica na Avenida Pasteur, na Praia Vermelha. O Palácio Universitário é tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan)

Atualizada às 19h37