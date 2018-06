Incêndio atinge prédio de dez andares em Copacabana

RIO - Um incêndio atingiu o quarto andar do Edifício Pena Pérola, na Rua Santa Clara, nº 323, em Copacabana, na zona sul do Rio, na tarde desta sexta-feira, 14. De acordo com o Corpo de Bombeiros, que enviou três equipes ao local, o fogo começou por volta das 15h30 e os moradores foram retirados do edifício. A fumaça alcançou o décimo andar do prédio. Não há informações sobre feridos.

Atualizado às 19 horas para acréscimo de infomações.