Incêndio atinge prédio de universidade em Curitiba Um incêndio atingiu, na noite desta terça-feira, o prédio da Universidade Tuiuti, no campus Champagnat, em Curitiba (PR). No campus estão os cursos de Ciências Biológicas, Biomedicina, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Nutrição, Medicina Veterinária, Psicologia e Terapia Ocupacional. O risco de explosão era grande, devido à existência de cilindros de oxigênio e de outras substâncias químicas altamente inflamáveis nos laboratórios da universidade. Foto: Giuliano Gomes/Gazeta do Povo