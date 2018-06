Incêndio atinge restaurante na Vila Mariana, zona sul de SP

São Paulo, 4 - As chamas atingiram o restaurante Baby Beef Rubaiyat, na Alameda Santos, na região da Vila Mariana, zona sul de São Paulo, no começo da manhã desta segunda-feira, 4, de acordo com informações do Centro de Operações dos Bombeiros (Cobom). Ninguém ficou ferido e o restaurante funciona normalmente.

Segundo informações da assessoria do restaurante, o fogo começou por volta das 6h30 e atingiu a central de carregamento de cartões de créditos do local, depois de um curto circuito em uma das máquinas.

