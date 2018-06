Incêndio atinge sede de batalhão de polícia em Porto Alegre

SÃO PAULO - Um incêndio atingiu a sede do 1º Batalhão da Polícia Militar de Porto Alegre na noite de quarta-feira, 12. Segundo a Brigada Militar, o fogo começou no depósito de armas do batalhão, onde são guardadas também munição e coletes.

O fogo foi controlado pouco depois de 00h. O trânsito na região foi bloqueado e não houve feridos. As causas do incêndio serão investigadas.

Também na noite de quarta houve confronto da Brigada Militar da cidade com a toricda do Internacional em frente ao estádio Beira-Rio, onde foi disputada a partirda contra o Corinthians pela Copa do Brasil, que terminou 1 a 1.

Houve uso de gás e bombas para dispersar a torcida colorada. A direção do time gaúcho afirmou ter havido "excesso" por parte das autoridades. Não foram registrados ferimentos graves por parte dos torcedores.