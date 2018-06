Incêndio atinge três prédios em Passo Fundo, no RS

PORTO ALEGRE - Um incêndio provocou grandes danos e perdas materiais em três prédios da região central de Passo Fundo, no norte do Rio Grande do Sul, na noite desta terça-feira, 15. As causas ainda não são conhecidas. Porém, sabe-se por depoimentos de funcionários de lojas atingidas pelas chamas que houve uma explosão por volta das 18h, possivelmente em um depósito de bebidas de um supermercado, seguida de labaredas que se espalharam pelos edifícios vizinhos.

Os bombeiros mobilizaram equipes de cidades próximas, como Carazinho, Marau, Tapejara e Getúlio Vargas, e só conseguiram apagar o fogo por volta da meia-noite.

Os prédios eram usados pelo supermercado e lojas de roupas e cosméticos. Enquanto combatiam as chamas, os bombeiros também pediam a moradores de edifícios próximos que não ficassem nas sacadas para evitar intoxicações. Não houve feridos graves, mas algumas pessoas inalaram fumaça e tiveram de procurar atendimento médico.