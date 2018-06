Incêndio criminoso em lojas mata uma pessoa Um incêndio destruiu ontem três lojas e um estacionamento no centro de Fortaleza (CE). Os bombeiros, que usaram até água do mar para debelar as chamas, encontraram o corpo queimado de uma pessoa de aproximadamente 60 anos. Um morador de rua foi preso, suspeito de ter provocado o incêndio. Ele teria jogado um isqueiro acesso em uma das lojas.