Incêndio de grandes proporções atinge área de vegetação em Santos

Um incêndio em uma área de vegetação aberta ocorreu entre a noite de quarta-feira, 18, e a madrugada de quinta-feira, 19, na Av. Maria Fontes, do bairro Saboó, em Santos, no litoral de São Paulo. Segundo o Corpo de Bombeiros, o chamado para a ocorrência foi feito às 23h e, por causa da proporção do incêndio, os Bombeiros precisaram deslocar sete viaturas para conter o fogo, terminando de controlar a situação apenas às 3h30 da manhã desta quinta-feira.

Ainda de acordo com o Corpo de Bombeiros, o relato da pessoa que ligou informando sobre o incêndio foi de um cenário preocupante diante do tamanho da área atingida, mas o fogo não estava se alastrando para as regiões vizinhas. Não houve feridos e ainda não se sabe a origem das chamas.