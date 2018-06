Incêndio de grandes proporções atinge prédio em Copacabana, no Rio

Atualizada às 11h30

Cerca de oito viaturas continuam trabalhando no incêndio de grandes proporções que atinge uma loja de artigos de festa no bairro de Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro. Não há feridos, informam as autoridades.

O edifício, localizado na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, altura do número 616, começou a pegar fogo por volta das 9h30, quando o estabelecimento estava em funcionamento. Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e Defesa Civil estão no local tentando conter as chamas.

O fogo é contido apenas nas intermediações do empreendimento, e não atinge as casas vizinhas, isoladas por medida de segurança. O Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro afirma que ainda não há como saber se algum prédio da região ficou comprometido pelo calor. A Defesa Civil poderá avaliar o entorno para constatar se houve dano apenas quando a situação for controlada.

Trânsito. As interdições em função do incêndio complicam o tráfego de veículos pelo centro da capital carioca. A Avenida Nossa Senhora de Copacabana continua totalmente interditada pela CET-Rio, entre as ruas Santa Clara e Figueiredo Magalhães.

O Centro de Operações da Prefeitura informa que a pista reversível da Avenida Atlântica foi desfeita, uma vez que o tráfego de veículos diminuiu em função do horário. A avenida opera normalmente, com uma pista no sentido Leme e outra no sentido Ipanema.

Segundo a CET-Rio, há painéis móveis informando as condições e os desvios de trânsito nos acessos ao bairro de Copacabana.