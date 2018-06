Incêndio destrói 40 barracos no Brás Um incêndio atingiu um posto de gasolina desativado no Brás, centro de SP, na madrugada de ontem. O local abrigava 100 pessoas em 40 moradias, do Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto da Região Central (MTSTRC). Havia cerca de 20 pessoas e não houve feridos. O restante estava acampado na Secretaria Municipal de Habitação.