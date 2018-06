Incêndio destrói 7 lanchas e 4 jet skis em píer de Porto Alegre

PORTO ALEGRE - Um incêndio de grandes proporções destruiu pelo menos sete lanchas e quatro jet skis que estavam em galpão de um píer às margens do Rio Jacuí, localizado na Ilha das Flores, em Porto Alegre, na manhã desta quarta-feira, 7.

Um homem que cuidava do galpão teve de receber atendimento médico após inalar a densa fumaça que era vista pelos motoristas que circulavam pela BR-290.

De acordo com os bombeiros, o fogo teria iniciado por volta das 5 horas. Informações preliminares repassadas pelos bombeiros da capital gaúcha é de que o fogo teria começado em uma das lanchas. As causas do incêndio ainda são desconhecidas.

Para conter as chamas, foram necessários cinco viaturas do Corpo de Bombeiros.