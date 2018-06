Incêndio destrói 70 carros em concessionária em Minas Pelo menos 70 veículos que estavam localizados em um pátio de uma concessionária foram destruídos por um incêndio que aconteceu na manhã de hoje no bairro Maringá, em Formiga, Minas Gerais. Segundo os bombeiros, por volta das 8 horas quatro equipes foram acionadas para controlar as chamas. Ninguém ficou ferido. O proprietário não soube informar a causa do incêndio.