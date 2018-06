Incêndio destrói asilo em Curitiba e faz uma vítima Um incêndio que começou na noite de sábado e levou cerca de sete horas para ser controlado destruiu o Lar Dona Ruth, no bairro Cachoeira, em Curitiba, e matou um dos internos. O corpo da vítima, totalmente carbonizado, está no Instituto Médico Legal (IML) de Curitiba e até às 20 horas de hoje não havia sido identificado. A polícia ainda não descobriu a causa do incêndio, mas suspeita de uma falha em um dos aquecedores do local. O Lar Dona Ruth está ligado à Fundação de Ação Social (FAS) da Prefeitura de Curitiba e abrigava 50 idosos no momento do incêndio. Os sobreviventes foram encaminhados para diversas unidades da fundação.