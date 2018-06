Incêndio destrói cargueiro croata em estaleiro de Niterói Um incêndio destruiu um navio de carga de bandeira croata que estava no estaleiro Mauá-Jurong, em Niterói (RJ), informou neste sábado, 26, o Corpo de Bombeiros. O fogo no navio "Atlant Trina", que não deixou vítimas, começou na noite de sexta-feira, aparentemente no convés. Apesar de cerca de 50 bombeiros terem conseguido controlar o foco central, as chamas não haviam sido completamente extintas após 12 horas de trabalho. A embarcação estava em um dos diques do estaleiro Mauá-Jurong. Aparentemente, o incêndio começou quando trabalhadores faziam soldas no convés. Os bombeiros, no entanto, ainda não determinaram a causa exata do fogo. O navio transportava uma carga de cabos e fibra óptica de propriedade de uma companhia britânica que presta serviços à Petrobras. O "Atlant Trina" foi construído em 1995 em Hamburgo (Alemanha) e pertence à empresa Atlantska Plovidba, com sede no porto croata de Dubrovnik.