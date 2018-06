Incêndio destrói empresa de produtos químicos em São Paulo Um incêndio destruiu uma empresa de produtos químicos localizada na Rua Itapura, na Vila Gomes Cardim, zona leste de São Paulo, na tarde desta terça-feira, 3. De acordo com o Centro de Operações do Corpo de Bombeiros (Cobom), que enviou 11 equipes ao local, o fogo começou por volta das 14h30. Ainda não havia informações sobre feridos. Os motoristas enfrentavam trânsito lento nas proximidades da rua. As causas do incêndio ainda são desconhecidas.