Incêndio destrói fábrica de colchões em Itu

Pelo menos 15 homens do Corpo de Bombeiros deram combate às chamas, mas o fogo só apagou depois de ter consumido todo o material, altamente inflamável. À medida que as chamas avançavam e atingiam produtos químicos armazenados em tambores ocorreram explosões. O cheiro forte e a fumaça obrigaram também os moradores vizinhos a deixarem as casas.

O incêndio começou por volta das 11 horas e permaneceu até as 13 horas. De acordo com os bombeiros, ninguém ficou ferido. A empresa ainda calculava os prejuízos na tarde de hoje. As causas serão apuradas após a conclusão da perícia.