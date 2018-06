Incêndio destrói favela no Rio de Janeiro Um incêndio destruiu na manhã deste domingo, 13, cerca de 500 barracos da favela Rio das Pedras, em Jacarepaguá, na zona oeste. O fogo começou em uma das casas por volta das 8 horas e logo se espalhou. Foram necessários 100 bombeiros, 40 carros de oito quartéis, com auxílio de um avião e um helicóptero. Não havia informação sobre mortos até o fechamento dessa matéria. Segundo estimativa da Defesa Civil do Município, pelo menos 2.000 pessoas perderam suas casas. "A grande maioria vai para a casa de parentes, mas vamos ter que abrigar pelo menos 800 pessoas", disse o coordenador da Defesa Civil, coronel João Carlos Mariano. Cestas básicas começarão a ser distribuídas nesta segunda-feira. De acordo com o subcomandante do Corpo de Bombeiros, coronel Marcos Silva, prédios próximos à favela foram afetados pelo calor e havia o risco de desabamento. Apesar disso, alguns moradores se arriscaram entre os escombros para tentar salvar alguns objetos. Três ambulâncias dos bombeiros socorreram pessoas com queimaduras leves ou intoxicadas. Uma pessoa caiu da laje ao fugir do fogo. Pela manhã, moradores contaram que o incêndio havia sido provocado por um balão. À tarde, porém, surgiu a versão de que o fogo foi iniciado durante brincadeira de duas crianças. Os bombeiros informaram que a causa do incêndio só será conhecida após concluído o trabalho da perícia.