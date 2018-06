Incêndio destrói galpão de madeireira em Belo Horizonte

SÃO PAULO - Um incêndio destruiu um galpão no Vale do Jatobá, no bairro do Barreiro, em Belo Horizonte, na madrugada desta quarta-feira, 24. Nenhum funcionário estava no imóvel e não houve feridos.

As chamas se alastraram rapidamente pois o galpão armazena grande quantidade de material inflamável. No local funciona uma madeireira e também são produzidos banners. Pelo menos 10 viaturas estiveram no local, na Rua Senador Levindo Coelho.

Para que a corporação pudesse trabalhar, foram retirados do galpão um carro de passeio, quatro motos, três caminhões e um cão que guardava o local. O trabalho dos bombeiros terminou por volta das 5h15. O fogo atingiu uma área de aproximadamente 4.000 metros quadrados do galpão. A causa do incêndio vai ser investigada.