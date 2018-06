Incêndio destrói loja de enfeites na 25 de Março

Um incêndio destruiu ontem cerca de 5 mil itens da loja Armarinhos Universal, na Rua 25 de Março, centro de São Paulo, que costuma receber 1 milhão de pessoas nos dias úteis nesta época do ano. Havia 20 funcionários e cerca de 10 clientes no estabelecimento no momento que o fogo começou, por volta das 9h30 da manhã. Ninguém se feriu. Em pleno mês de compras de Natal, o comerciante George Kaloussie, de 51 anos, estima que a loja tenha tido um prejuízo de R$ 500 mil. Entre os objetos queimados estão sobretudo produtos para o Natal, que chegaram às prateleiras há um mês. "Estimo que o prejuízo gire em torno de R$ 500 mil, entre instalação elétrica, ar-condicionado, prateleiras avariadas e as mercadorias perdidas. Acho que terei de fechar a loja por uns dez dias. Irei perder todas as vendas que poderiam ser realizadas neste período." Kaloussie conta que o incêndio começou no canto da loja e atingiu o mezanino, que concentra produtos para festa. Feitos em sua maioria de isopor, os itens permitiram ao fogo se alastrar rapidamente. "Começou em uma área sem muita fiação. Utilizamos 15 extintores, mas não conseguimos estancar o fogo. Estou aqui há dez ano. Há um ano reformei a instalação elétrica da loja", completou o comerciante. O Corpo de Bombeiros enviou duas viaturas até o local. Em meia hora, as chamas foram controladas. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego, não houve necessidade de interditar a via. A Polícia Científica fez uma perícia no local.