Incêndio destrói lojas Caçula no Rio de Janeiro

Rio de Janeiro - Sete lojas interligadas da rede Caçula, no centro do Rio de Janeiro, pegaram fogo na madrugada deste sábado, parcialmente destruindo os sobrados onde estão instaladas, na área do Saara, maior rede do comércio popular do Rio. Boa parte dos 40 metros de fachada das Lojas Caçula, na Rua Buenos Aires, desabaram. Não houve vítimas.

Os bombeiros foram acionados às 22h58m de sexta-feira e o fogo foi controlado por volta das 2h, segundo informou a assessoria de imprensa do órgão. Foram empregados 120 bombeiros e 20 viaturas, sendo 16 de combate a incêndio e quatro com escadas Magirus.

Materiais inflamáveis vendidos nas lojas, como artigos de papelaria e fantasias de Carnaval, ajudaram na propagação do fogo. Com o feriado de sexta-feira, não houve funcionamento das lojas.

Na manhã deste sábado, o Corpo de Bombeiros trabalhava no rescaldo, como é chamado o resfriamento das áreas internas. A área está interditada. Depois de terminada esta etapa, a Defesa Civil Municipal assumirá o cargo. A assessoria disse não ser possível determinar a causa do incêndio, criminosa ou acidental.