Incêndio destrói mais de 12 mil m² de floresta próxima a Brasília

Uma área rural a cerca de 25 quilômetros de Brasília, onde ficam localizadas bases militares da Aeronáutica e da Marinha, foi atingida por um incêndio de grandes proporções nesta quarta-feira, 9. As chamas começaram por volta das 13 horas e só foram extintas em torno das 21 horas, segundo o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal. Além da equipe em solo, um avião e um helicóptero ajudaram a combater o fogo.

A fumaça piorou as condições do ar na s regiões de Santa Maria e Gama, que já vem passando por racionamento de água potável para o consumo. Não houve registro de feridos.

Em vídeos publicados no YouTube, os bombeiros registram trabalhos finais do combate ao fogo que atingia a vegetação, típica da região do cerrado. As causas do início das chamas ainda são desconhecidas.