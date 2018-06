Incêndio destrói parte de sede de transportadora de valores em Cabo Frio

SÃO PAULO - Um incêndio destruiu parcialmente uma transportadora de valores na madrugada desta quarta-feira, 3, no bairro de Jardim Caiçara, em Cabo Frio, na Região dos Lagos, no Rio. Ninguém ficou ferido.

O fogo começou por volta da 0h e só foi controlado às 2h30. Quatro equipes do Corpo de Bombeiros foram para o local, na Rua Antônio de Oliveira, para controlar as chamas.

O fogo destruiu uma área de aproximadamente 200 metros quadrados e três veículos da empresa. A corporação usou 15 mil litros de água para combater as chamas. Uma perícia será feita no local para identificar as causas do incêndio.