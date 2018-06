Incêndio destrói quartel da Brigada Militar Um incêndio destruiu na madrugada de ontem o terceiro pavimento do quartel do 12º Batalhão de Brigada Militar (a PM gaúcha) e deixou dois soldados feridos em Caxias do Sul, a 120 quilômetros de Porto Alegre. Bombeiros de Caxias do Sul, Farroupilha e Nova Petrópolis combateram as chamas. A perícia será feita hoje e a suspeita é de que o fogo tenha se alastrado após explosão de botijão de gás. Na área ficavam alojamentos de 40 policiais e arquivos da Justiça Militar. Parte da documentação será recuperada, mas alguns inquéritos se perderam.