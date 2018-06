Incêndio destrói shopping mais antigo de Manaus

Um incêndio de grandes proporções destruiu por completo, na noite da sexta-feira, 9, um dos dois blocos do Shopping Cecomiz, o mais antigo da cidade de Manaus.

Construído no final dos anos 70 e localizado na zona sul da capital amazonense, próximo ao Distrito Industrial, o shopping possui cerca de 100 lojas, metade foi atingida.

As labaredas chegaram a 30 metros. Dezenas de bombeiros se empenharam no combate às chamas. O fogo teria começado no ar-condicionado de uma das lojas e foi precedido de uma explosão.

Ninguém ficou ferido. Neste sábado, 10, policiais civis vão realizar a perícia para que seja descoberta a verdadeira causa do incêndio.