Incêndio é controlado em ilha do Paraná Um incêndio que começou na tarde de segunda-feira, 7, no centro da Ilha Peruzzi, a terceira maior do arquipélago do Parque Nacional de Ilha Grande, no noroeste do Paraná, na divisa com o Mato Grosso do Sul, foi controlado no início da tarde desta terça-feira, 8. Aproximadamente 30 bombeiros das brigadas contra incêndios do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (Ibama) e de cidades da região passaram a noite no local para conter as chamas e proteger a mata ciliar. A massa de ar seco que está atuando sobre o País neste inverno tem possibilitado que incêndios se reproduzam pelo Paraná. Em Tijucas do Sul, na região de Curitiba, uma equipe do Corpo de Bombeiros tentava nesta tarde controlar um que consumiu parte da Mata Atlântica no Morro do Araçatuba. De acordo com a Defesa Civil o número de incêndios deste ano está 29% superior ao de 2005.