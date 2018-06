Incêndio em asilo mata duas idosas na Serra Gaúcha

PORTO ALEGRE - Duas idosas morreram em um incêndio ocorrido no Asilo Santa Isabel, no município de Vacaria, no Rio Grande do Sul. O fogo começou logo após o meio-dia de quinta-feira, 1º, e destruiu cerca de 70% do prédio, de dois andares e que abrigava 47 idosos, muito deles portadores de doenças mentais. As vítimas fatais foram identificadas como Silvonia Borre, de 64 anos, e Alzira Melo dos Santos, de 76 anos.

De acordo com os Bombeiros, os corpos foram encontrados no segundo piso do imóvel. Uma das vítimas estava no banheiro no momento do incêndio. A Polícia Civil instaurou um inquérito para apurar as causas do incidente.

Os idosos que sobreviveram à tragédia foram encaminhados para o Centro de Treinamento de Motoristas (Centronor), na região central de Vacaria. No local, há infraestrutura para acolher provisoriamente as vítimas por um período de três semanas. Após o prazo, os moradores do asilo serão encaminhados para imóveis desocupados da Fundação Estadual de Pesquisa Agropecuária (Fepagro).