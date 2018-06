Incêndio em bueiro deixa moradores e comerciantes sem luz em Ipanema

Rio - Parte dos bairros de Ipanema e Lagoa, na zona sul do Rio, ficou sem energia elétrica a partir das 3h deste domingo, 12, depois de um bueiro da Light pegar fogo no cruzamento da Rua Visconde de Pirajá com a Rua Aníbal de Mendonça, em Ipanema. Não houve feridos.

A Light informou que o incidente foi gerado pelo furto de cabos de energia na rede subterrânea da companhia, na esquina das ruas Visconde de Pirajá e Aníbal de Mendonça. O furto levou à sobrecarga da rede, provocando curto-circuito em cabos de energia de baixa tensão, e consequentemente incêndio, que, segundo a Light informou em nota, também atingiu cabos de alta tensão.

Morador de Ipanema, o administrador Pedro Maranhão disse que passou pelo local de táxi, por volta das 3:30, ao voltar de uma festa. "Havia uma coluna de fumaça de uns cinco, seis metros de altura saindo do bueiro, também era possível ouvir estalos vindo do subsolo. Foi bem impressionante".

Parte das áreas afetadas foram tendo a energia restabelecida aos poucos. Até a tarde deste domingo, o trecho da Rua Visconde de Pirajá, onde mora Maranhão, ainda estava sem luz. "Estou com o freezer cheio em casa, espero que aguente. Também dormi sem ar-condicionado e ventilador e, com esse calor, acabei acordando cedo", disse.

Comerciantes acionaram geradores, assim como alguns prédios, para manter o funcionamento de elevadores. Quem não tinha gerador fechou as portas.