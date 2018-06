Incêndio em depósito deixa mais de mil alunos sem aulas no Rio

RIO - Um incêndio no depósito de materiais de limpeza de uma escola deixou mais de mil alunos sem aulas na manhã de hoje em Cosmos, na zona oeste do Rio. Segundo o corpo de bombeiros, ninguém ficou ferido. Assustados com a fumaça, alguns alunos e funcionários da Escola Municipal Apolônio de Carvalho precisaram de atendimento no local, mas foram liberados.

Ainda de acordo com os bombeiros, as chamas destruíram parcialmente o depósito, onde ficavam produtos como álcool e desinfetantes. Não há informações sobre o que teria provocado o incêndio. Segundo a Secretaria Municipal de Educação, 1.004 alunos ficaram sem aulas hoje, mas amanhã elas acontecem normalmente.