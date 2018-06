Incêndio em fábrica de colchões interdita Avenida Itaquera Um trecho da Avenida Itaquera, na zona leste de São Paulo, permanecia interditada, por volta das 8 horas desta quarta-feira, 18, devido a um incêndio ocorrido às 5 horas e controlado pouco tempo depois. O fogo começou numa pequena fábrica de colchões, no fundo de uma residência, na altura do número 7.000 da avenida, segundo informações do Centro de Operações dos Bombeiros (Cobom). A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) interditou totalmente o trecho próximo à Rua Benedito Coelho Neto; segundo a CET, a interdição não causou lentidão. Quatro equipes permaneciam no local para a operação rescaldo e não houve registro de feridos.