Incêndio em favela de SP deixa 150 desabrigados O incêndio que atingiu esta tarde a Favela Paraguai, no Viaduto Grande São Paulo, no Ipiranga, zona sul de São Paulo, já foi controlado. Cerca de 40 barracos foram destruídos pelo fogo, e mais de 150 pessoas ficaram desabrigadas. Segundo o capitão Gilson Paulo Saltoratto, do Corpo de Bombeiros Metropolitano, o fogo foi causado provavelmente por um curto-circuito. Onze carros do 5º Grupamento de Incêndio foram para o local. Interditada durante 1h30, a linha de trem da Estação da Luz serviu para fuga dos poucos moradores que conseguiram salvar alguns móveis e eletrodomésticos. A faxineira Eroana Aparecida dos Santos, de 26 anos, foi a primeira a ligar para os bombeiros. Sua tentativa, no entanto, não teve muito sucesso. "A atendente desligou, pois achou que a ligação fosse um trote", afirma. Quando finalmente conseguiu informar a corporação, viu o fogo invadindo as casas dos vizinhos. "Aí não tive tempo para mais nada, peguei meus três filhos e corri para fora de casa. Perdi tudo." A dona de casa Luzinete Fernandes dos Santos, de 29 anos estava lavando roupa quando sentiu o cheiro da fumaça. "Imediatamente peguei meus três filhos, meus documentos e sai correndo do barraco. Não consegui salvar mais nada", conta. Os desabrigados seriam levados para abrigos provisórios.