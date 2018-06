Incêndio em Fortaleza tem vítima fatal

Uma pessoa morreu no incêndio que destruiu neste sábado, 22, um estacionamento e três lojas de materiais plásticos no Centro de Fortaleza. O corpo da vítima ainda não foi identificado, mas especialistas acreditam se tratar de uma pessoa de aproximadamente 60 anos. O acidente se deu por volta das 6 da manhã. Os bombeiros isolaram a área e, meia hora depois, conseguiram controlar as chamas usando, para isso, 14 carros tanques e até água do mar, uma vez que o hidrante próximo ao local não funcionou. A polícia prendeu um morador de rua suspeito de jogar um isqueiro aceso em material de fácil combustão, o que teria causado o incêndio. No local, houve corre-corre devido ao número de pessoas que faziam compras para o Natal, mas ninguém ficou ferido. Sexta-feira, 21, uma galeria de artes foi incendiada no Centro de Fortaleza. Obras de artistas cearenses foram consumidas pelo fogo.