Incêndio em hospital mata três pacientes no Rio Grande do Sul Três pacientes morreram durante um incêndio em um dos quartos da Unidade Psiquiátrica da Associação de Caridade Santa Casa de Rio Grande, no sul do Rio Grande do Sul, no final da noite de quarta-feira. Os bombeiros conseguiram impedir que as chamas se alastrassem para o restante do hospital, mas não tiveram tempo de salvar as vítimas. As causas do incêndio ainda não foram esclarecidas. A polícia isolou o prédio para fazer a perícia.