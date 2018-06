Incêndio em hospital no Rio em 2010 forçou transferências de pacientes da UTI

SÃO PAULO - Um incêndio que começou em um transformador no Hospital Estadual Pedro II, na zona oeste do Rio de Janeiro, assustou pacientes e profissionais de saúde.

Apesar do fogo ter sido rapidamente controlado, o hospital ficou sem luz e 72 pacientes que estavam internados na UTI, na UTI neonatal e no Centro de Tratamento de Queimados precisaram ser transferidos.

Ninguém ficou ferido, mas houve grande confusão na hora de retirar os pacientes às pressas da unidade.

Cinco desses pacientes morreram no mesmo dia ou no dia seguintes. À época, a secretaria estadual de saúde negou que as mortes tivessem relação com a transferência forçada por causa do incêndio.