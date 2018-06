Incêndio em hotel de SC mata três pessoas e deixa seis feridas

FLORIANÓPOLIS - Um incêndio atingiu na madrugada deste domingo (30) um hotel no interior de Santa Catarina deixando três mortos e seis pessoas feridas.

O fogo teve início por volta de 2h30 no hotel Rech, em Braço do Norte, a 170 km ao sul de Florianópolis. Desesperados, hóspedes pularam as janelas.

Segundo o Corpo de Bombeiros, as vítimas, que morreram por asfixia, são Cristina Miranda Schimitt, 59, turista de Gaspar, que estava acompanhada do marido; Yasmin Streger, 13, que veio do Paraná acompanhada dos pais para visitar Santa Catarina; e Alexandre Frontino, 32, que morava no hotel. Os feridos foram encaminhadas para o hospital do município Santa Teresinha. Um deles é o pai de Yasmin, que está em estado grave.

O fogo foi controlado às 5h. De acordo com os Bombeiros começou na lanchonete do hotel, no piso térreo, e se espalhou pelos cinco andares. A perícia investiga os motivos.

Segundo o comandante dos bombeiros de Braço do Norte, André Correa de Araújo, a área será toda isolada com tapumes, pois corre risco de desabamento. A construção do hotel é antiga, da década de 70.