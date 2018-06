Incêndio em prédio do Juizado Especial Federal na Paulista Um incêndio no prédio do Juizado Especial Federal em São Paulo, na Avenida Paulista, provocava confusão no trânsito por volta das 8h30 desta terça-feira. O prédio foi cercado por dez equipes do Corpo de Bombeiros por conta do incêndio no 13º andar, que começou por volta das 8 horas, segundo informações do Centro de Operações dos Bombeiros (Cobom). Apesar da grande quantidade de fumaça que saia pelas janelas do andar, até às 9 horas não havia informações sobre feridos, mas um motoqueiro teria sido atropelado por conta da confusão causada no trânsito na Avenida. O incêndio teria começado antes do início do expediente no prédio do MP. A Avenida foi completamente interiditada no sentido Paraíso, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), entre a rua Peixoto Gomide e a Alameda Campinas. A CET montou um desvio pela Alameda Santos, paralela à Paulista. O excesso de veículos provoca lentidão também na rua da Consolação, onde um motoqueiro foi atropelado por um veículo de passeio. Esta matéria foi alterada às 9h33 para atualização de informações.