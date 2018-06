Incêndio em prédio em SP é confundido com queda de avião Um incêndio em um prédio em São Paulo causou uma confusão, nesta terça-feira, quando a emissora de tevê a cabo Globonews noticiou que o sinistro teria sido causado pela queda de um avião da empresa regional Pantanal. A Infraero e a companhia aérea negaram a queda da aeronave, enquanto o incêndio foi identificado com fogo em uma loja de colchões na rua Araguari, Campo Belo. Imagens ao vivo da Globonews mostram um prédio em chamas, com colunas de fumaça. Bombeiros da região Santo Amaro, na zona sul, disseram não ter recebido informações sobre o incêndio. (Por Tatiana Ramil)