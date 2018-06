Incêndio em residência mata 1 na capital Uma pessoa morreu no começo da noite de ontem num incêndio em uma residência na Avenida Cangaíba, na zona leste de São Paulo. Cinco viaturas do Corpo de Bombeiros foram enviadas ao local por volta das 18h30. As causas do incêndio serão investigadas. À tarde, houve um princípio de incêndio em um restaurante do Edifício Copan, no centro da capital. Não havia informações sobre feridos.