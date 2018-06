Incêndio em Salvador destrói quase 60 ônibus públicos em garagem

SÃO PAULO – Incêndio atingiu cerca de 60 ônibus do consórcio Integra que estavam na garagem da Integra, na Avenida Santiago de Compostela, Parque Bela Vista, em Salvador (BA), na madrugada desta segunda-feira, 29.

O Corpo de Bombeiros informa que as chamas foram apagadas por volta das 4h30. Ainda não há informações sobre as causas do acidente. Ninguém ficou ferido, mas explosões foram registradas durante a madrugada. As chamas começaram em um veículo e se espalharam para os demais coletivos estacionados no pátio.

Vídeo divulgado nas redes sociais pelo #AgoranaBahia mostra os ônibus em chamas.

O prejuízo estimado é de R$ 20 milhões.

Pela manhã, a Secretaria de Mobilidade Urbana trabalhava para normalizar o sistema de transporte público de Salvador.