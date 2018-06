Incêndio em São Francisco do Sul pode durar até esta sexta

FLORIANÓPOLIS - Mais de 30 horas após o início do incêndio químico em São Francisco do Sul, o comandante do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina estima que os trabalhos de contenção continuarão até sexta-feira, 27. "Temos que conter a fumaça e chegar até o centro da reação química para neutralizá-la", disse o coronel Marcos Oliveira nesta quinta-feira, 26. Com uma retroescavadeira, as equipes retiram parte do material que está intacto, para diminuir o risco de explosões.

Desde a madrugada de quarta-feira, 25, quando os bombeiros foram acionados, foram utilizados mais de 200 mil litros de água. No depósito estavam armazenados 10 mil litros de fertilizante à base de nitrato de amônia, produto químico oxidante, que produz fumaça sem chamas. Por isso, o objetivo é resfriar a reação.

A Fundação do Meio Ambiente de Santa Catarina (Fatma) também está atuando no local. Durante o incêndio o trabalho é de auxílio no controle. Depois, técnicos irão investigar se a fumaça causou algum tipo de dano ambiental. "Vamos fazer estudos da qualidade do ar, solo e água periodicamente para levar informação e segurança às pessoas" prometeu o presidente Gean Loureiro.