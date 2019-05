Incêndio em subestação de energia derruba luz em 17 mil casas e prédios em Brasília 

BRASÍLIA - Um incêndio em instalações da Companhia Energética de Brasília (CEB) localizadas no plano piloto, região central da capital federal, derrubou parte do abastecimento de luz na região. A CEB informou que 17.007 Unidades Consumidoras (UCs), que estão sem energia no momento. Não há previsão da volta da energia, por enquanto.

O corte teve início por volta das 09h10. Procurada, a CEB informou que, aproximadamente às 9h15, recebeu um chamado dos Bombeiros sobre incêndio na Subestação 03 (701/901 Norte). Os equipamentos de proteção do sistema provocam o desligamento automático da energia.

A subestação atende 17.007 Unidades Consumidoras (UCs), que estão sem energia no momento. "Nossas equipes de manutenção já estão na Subestação. Estamos esperando os Bombeiros apagarem o fogo pra ter acesso às instalações e avaliar os danos. Estamos apurando informações mais detalhadas e atualizaremos a situação pelo Twitter da CEB."

A CEB declarou que a equipe dos Bombeiros atua no controle total da situação, para que as equipes de manutenção da CEB possam atuar nos reparos.

O blecaute não afetou a Esplanada dos ministérios e nem o Congresso.

Veja abaixo quais foram as áreas afetadas:

Circuito 0301: Setor Hoteleiro Norte Qd 01 Ed's Le Quartier, Sain't Moritz, Biarritz, Ed. Fusion e Conjunto Nacional Brasília;

Circuito 0303: Brasília Shopping, Ed.Varig, Liberty Mall e Central Park;

Circuito 0305: SRTVN Qd 701, SQN's de 202 a 204 e de 402 a 404;

Circuito 0308: SRTVN Qd. 701, Hemocentro, SMHN Qd 2, Ed. de Clínicas, HRAN, SQN's de 102 a 104 e de 302 a 304;

Circuito 0310: Ed.América Office Tower;

Circuito 0313: Setor Hoteleiro Norte, Ed's Fusion, Executive Tower, Garvey Park, Metropolitan Flat, Telebrasilia, Corporate Center, Trade Center, Vegas e Number One;

Circuito 0317: Centro Empresarial Norte, Rede Globo e Transamérica FM, SHN Qd. 5 Ed. Rio das Pedras, Hotéis Athos Bulcão, Mercure, Monumental Residence e Shopping ID.