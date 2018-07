Incêndio em trailer interdita parte da Bandeirantes Um ônibus trailer incendiou-se há pouco no acostamento da Rodovia dos Bandeirantes, sentido capital-interior, na altura do quilômetro 18, em São Paulo. A pista está parcialmente interditada e o incidente está causando um quilômetro de lentidão nas proximidades, segundo a concessionária Autoban. Não houve feridos e até o momento não há informações sobre a causa do fogo. Os bombeiros estão no local.