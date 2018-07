Incêndio mata duas crianças em São Gabriel O incêndio de uma casa matou duas crianças nesta sexta-feira, em São Gabriel (RS). Os garotos Lincoln da Rocha Rodrigues, que completaria quatro anos neste sábado, e seu irmão Carlos Jaderson da Rocha, de um ano e sete meses, estavam dormindo quando ocorreu a tragédia. Uma tia das crianças, de 13 anos, conseguiu escapar das chamas com o auxílio de um vizinho. Ela sofreu queimaduras leves no rosto. Os pais dos meninos, Jaderson Dias e Juliana Rocha, não estavam em casa no momento do incêndio, que, segundo a polícia, deve ter sido provocado por um curto-circuito. Em Porto Alegre, um incêndio na central telefônica do Fórum Central obrigou as 2 mil pessoas que estavam no prédio de dez andares a sair para a rua. Seis pessoas foram levadas ao Hospital de Pronto-Socorro. Elas estavam intoxicadas, mas não apresentavam sinais de queimaduras. Todas as audiências do dia foram canceladas. Os serviços só serão retomados na segunda-feira.