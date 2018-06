Incêndio mata duas crianças na Pavuna Um incêndio matou dois irmãos, de 4 e 2 anos, no bairro da Pavuna, na zona norte do Rio. As crianças estavam dormindo e não tiveram como fugir das chamas, causadas por uma vela deixada acesa pela mãe, Cássia Barros. Ela sofreu queimaduras e está internada, em observação, no Hospital do Andaraí, também na zona norte da cidade.